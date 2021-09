Bottiglieria Baraldi - Verona

L'Enoteca Baraldi nasce a Verona 15 anni fa grazie alla passione della famiglia Baraldi, che negli anni si consolida come importante realtà sul territorio di Verona con i diversi punti vendita.

L'enoteca offre un'ampia selezione di etichette del territorio locale e nazionale, una bellissima gamma di piccoli produttori di Champagne, piccola gastronomia ricercata, birre artigianali e Spirits di alta qualità:

COSA VENDE

Madonna Nera, Brunello di Montalcino 2015 - € 45,50

Tutta la forza e la suadenza del Sangiovese made in Montalcino

Ca' del Bosco, Franciacorta Satèn Vintage Collection 2016 - € 58,00

Raffinata bollicina di Franciacorta che anno dopo anno non delude mai

Puddu, Vermentino Tiria 2020 - € 14,50

Vermentino sardo dalla buona definizione e dai tratti assai tipici

Ricci Curbastro, Franciacorta Brut - € 22,90

Sempre fragranti e ben centrati gli spumanti di questa Maison

San Marzano, Primitivo di Manduria Sessant'Anni Riserva 2017 - € 33,50

Vino generoso e potente come solo il Primitivo sa essere

Cantina di Merano, Cabernet Riserva 2017 - € 23,90

Un Cabernet nordico raffinato e di esecuzione inappuntabile

Majolini, Franciacorta Brut Vintage 2016 - € 31,00

Spumante piacevole e fresco ma non privo di complessità

Bricco del Falco, Piemonte Pinot Nero 2016 - € 28,50

Vitigno dall’appeal in crescita, declinato con buona autorevolezza

Nanni Rizzi, Prosecco Valdobbiadene Extra Dry - € 12,50

Prosecco: presenza d’obbligo in ogni selezione di spumanti che si rispetti

Acqua Viva, Spumante Rosé Principium - € 18,90

Bollicine venete di impatto immediato e facile

COSA CONSIGLIA

Settecento33, Lessini Durello - € 9,80

Vino di facile approccio e decisamente versatile

Cantina di Monteforte, Lessini Durello - € 11,50

Un Lessini Durello ben eseguito e piacevolmente rinfrescante

Inama, Soave Classico 2019 - € 13,50

Uno dei marchi di riferimento della denominazione

Cantina di Monteforte, Soave Superiore 2019 - € 13,50

Buon ritmo e aromi penetranti per questo bianco

Coffele, Soave Classico Bio 2019 - € 12,50

L’azienda della famiglia Coffele produce vini affidabili e non privi di tipicità

Prà, Soave Classico Otto 2019 - € 13,50

I vini dell’azienda di Graziano Prà lasciano sempre il segno

Vigneti di Ettore, Valpolicella Superiore Pavaio 2018 - € 17,90

Scorrevolezza del sorso e aromaticità intensa segnano questo rosso ben eseguito

Inama, Veneto Rosso Bradisimo - € 30,90

Anche nella produzione rossista Inama è ormai un punto di riferimento

Gini, Recioto di Soave Classico - € 26,80

Un vino di Soave forse meno noto ma non meno intrigante

Cantina di Monteforte, Recioto di Soave Sigillo - € 16,90

Ben eseguito questo dolce mai eccessivo nella sua espressione

