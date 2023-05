Brancaia, Docg Chianti Classico Riserva 2020

Trasmette freschezza, questa Riserva 2020 di Brancaia: sia nei ricordi mentolati, sia nella spiccata espressione acidica, che bilancia l'aderenza tannica da un lato, e la dolcezza di spezie e ciliegia in caramella dall'altro. Tiene a bada anche la componente alcolica, risultando un vino piacevolmente equilibrato. Le uve di cui si compone provengono dalle due tenute della famiglia Widmer: una a Radda e una a Castellina in Chianti, ma c'è una terza proprietà che sta in Maremma, che aggiunge 35 ettari vitati ai 40 nel Chianti Classico. L'impegno dei fratelli Barbara, Andreas e Michael nel gestirli oggi in modo sostenibile è variegato: la conduzione biologica ne è solo una piccola parte.

(ns)

Copyright © 2000/2023