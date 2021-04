Bricco Giubellini, Docg Barolo del Comune di Monforte d'Alba 2016

L’azienda agricola Bricco Giubellini di Maria Bianucci e Gigi Garanzini è nata nel 2002 e si trova a Monforte d’Alba, in cima a una delle colline più alte del paese. Produce cinquemila bottiglie tra Barolo, Langhe Rosso e Dolcetto, utilizzando esclusivamente le uve del piccolo (meno di un ettaro) vigneto di proprietà, rappresentando, evidentemente, una micro-realtà, benché non priva di ambizioni. Nata quasi per gioco, dalla passione per il vino e il sogno di un altrove possibile, trova nella sua guida tecnica due nomi di spicco del panorama delle Langhe enoiche: l’agronomo Claudio Conterno e l’enologo Fabio Fantino. Innegabili gli influssi stilistici proveniente dai “Barolo Boys”, con il supporto del rovere sempre in primo piano, accanto ad una ricerca della massima espressione fruttata. Come si riscontra puntualmente anche nel Barolo Monforte d’Alba 2016 dai tratti aromatici modulati sulla fragranza fruttata e la spezia del legno di affinamento, con una bella nota di liquirizia e menta a fare da contrappunto. In bocca, il sorso non manca di dolcezza, con tannini serrati e sapidi a creare un contrasto dinamico e continuo, che termina in un finale dai lampi balsamici.

