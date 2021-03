Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Case Vecie 2015

Stefano Cesari gestisce una bella azienda a San Floriano, non lontano da San Pietro in Cariano nel cuore della Valpolicella, che conta su 50 ettari a vigneto, da cui si ricavano 300.000 bottiglie di media. I vini sono giocati su un mix derivato dai diversi versanti su cui sono piantate le vigne, che comprende sia prodotti sottili ed agili che potenti e solidi. L’Amarone Case Vecie 2015 possiede profilo olfattivo con note di frutta rossa matura, rosa e cioccolato, con cenni balsamici e speziai a rifinitura. Il sorso è possente e si muove non privo di tonicità, grazie ad una bella spina acida e un ricamo tannico articolato. Lungo e segnato dal prepotente ritorno del frutto il finale.

