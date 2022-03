Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Case Vecie 2016

L'Amarone Case Vecie prende il nome dall’omonimo vigneto situato nel comune di Grezzana, in Valpantena. Un appezzamento che, grazie ad esposizione e altitudine, consente una piena maturità delle uve, adatte poi all’appassimento in cassette riposte in fruttaio. Qui avviene il lento e naturale riposo del frutto che darà poi i suoi aromi caratteristici. Non a caso si parla di un Amarone da “vigne alte” che, nonostante l’appassimento, può giocare appieno su acidità e freschezza. Annata molto bella che ha dato alla beva un imprinting elegante e che rimanda alle erbe aromatiche. Non mancano le classiche note di mirtillo rosso, di cannella e di pepe. Il finale di tabacco rende il sorso intrigante.

(Francesca Ciancio)

