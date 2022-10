Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Cavolo 2016

Brigaldara, l’azienda di proprietà della famiglia Cesari dal 1928, è attualmente gestita da Stefano Cesari ed è situata a San Floriano, non lontano da San Pietro in Cariano, nel cuore della Valpolicella. Si tratta di una realtà produttiva di 47 ettari a vigneto (suddivisi negli appezzamenti di Brigaldara, Case Vecie, Cavolo e Marcellise), da cui si ricavano 350.000 bottiglie di media, distribuite tra le classiche denominazioni storiche del veronese. Accanto a lui ci sono i figli Antonio e Lamberto, che nel recente passato hanno impresso al percorso aziendale una decisa accelerazione, pur nel solco di una confortante continuità produttiva e stilistica. I vini sono giocati su un mix derivato dai risultati dei diversi versanti su cui sono piantate le vigne, comprendendo sia prodotti sottili ed agili che potenti e solidi. E se l’Amarone continua a rappresentare il punto di riferimento tra le etichette di Brigaldara, non manca però anche la dovuta attenzione sul Valpolicella, che riesce probabilmente a far uscire con maggiore forza i tratti distintivi dei diversi vigneti e delle diverse varietà tradizionali. Ancora decisamente fragrante l’Amarone della Valpolicella Cavolo 2016, che alterna rimandi ai frutti di bosco anche in confettura a piacevoli note mentolate e di erbe di campo. In bocca, il sorso possiede agilità e sapore, che donano al vino pienezza e leggerezza al tempo stesso.

(fp)

Copyright © 2000/2022