Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Cavolo 2019

Profuma di ciliegia sotto spirito, succo di mirtilli e more in confettura, con tocchi di erbe aromatiche, liquirizia e cacao, l’Amarone Cavolo 2019 dal sorso succoso e tendenzialmente ampio, che termina in un finale lungo dai ritorni fruttati e balsamici. La cantina Brigaldara inizia la sua storia nel lontano 1928 ed è sempre stata di proprietà della famiglia Cesari. Attualmente, è condotta da Stefano Cesari, coadiuvato dai figli Antonio e Lamberto, che gestiscono 45 ettari a vigneto (suddivisi negli appezzamenti di Brigaldara, Case Vecie, Cavolo e Marcellise), da cui si ricavano in media 350.000 bottiglie, distribuite tra le classiche denominazioni del veronese.

