Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2015

È da oltre quaranta anni che Stefano Cesari calca il palcoscenico enoico della Valpolicella. La sua azienda, dalla produzione media di 300.000 bottiglie ottenute da 50 ettari a vigneto, dislocati nelle vallate di Merano, Grezzana e Marcellise, ha stile personale e non privo di originalità, interpretando in chiave tradizionale le potenzialità dell’Amarone, con una ricerca soprattutto della finezza più che dell’opulenza. Ne è un buon esempio l’Amarone della Valpolicella Classico 2015 che possiede aromi articolati di frutta leggermente appassita e spezie e una progressione gustativa leggera, non priva di delicatezza e ottimo bilanciamento tra i suoi elementi principali.

