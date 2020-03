Brovia, Docg Barolo Rocche di Castiglione 2015

L’azienda dei Brovia vanta vigne in alcuni dei Cru più vocati della denominazione: Rocche, Villero e Garblèt Sue’ (Castiglione Falletto), Ca’ Mia e Brea (Serralunga d’Alba). Quelli di Brovia sono vini senza inutili orpelli o eccessi materici e mostrano una chiara impronta stilistica, sussurrata ed estremamente elegante. Vini splendidi e appaganti, insomma, come il Rocche di Castiglione 2015, che in un’annata più generosa, fa superare del tutto il confine tra magrezza e leggiadria a favore di quest’ultima, spesso in verità l’unico punto critico delle etichette a marchio Brovia. Saporito, solido e succoso, profuma di piccoli frutti di bosco, tabacco, liquirizia, anice ed erbe.

