Brunello: lo stile di un vino o un vino di stile?

Che le qualità dei grandi vini nazionali cambino in modo veloce e radicale - e non è soltanto un fatto di grado alcolico dei Barolo e dei Brunello, per intendersi - è tema cruciale, benché non sia per nulla protagonista dei dibattiti di settore. E a Montalcino questo snodo epocale suggerisce anche uno sguardo alla sua storia. Biondi Santi, disegnando i tratti di quello che sarebbe stato l’archetipo di Brunello, plasmò i propri vini a partire da longevità e finezza, prefigurando “lo stile di un vino”. Un percorso “all’italiana”, frutto dell’intuizione di un singolo produttore pioniere, che tuttavia costruiva le premesse di un classico enoico, e quindi anche di un terroir. Un approccio diverso da quello francese in cui il terroir è figlio di “un sapere intellettuale collettivo di produzione” (Institut National des Appellations d’Origine). La ricetta ottocentesca di Biondi Santi infatti non diventò completamente patrimonio collettivo e il successo del Brunello arrivò per altre vie. Negli anni Ottanta - Novanta, per dire, il clima a Montalcino favoriva vini fini e longevi (e Biondi Santi li realizzò insieme a poche altre realtà), che vennero però emarginati dal mercato e dalla critica, in cerca non dello “stile di un vino”, ma di “un vino di stile”, in quel caso intenso e muscolare. Oggi, quella stessa spasmodica ricerca è tornata, guardando, ex contrario, e ancora una volta ignorando le reali condizioni climatiche, alla finezza e alla leggiadria, con un fiorire di vini così rarefatti, da farsi spiazzanti. E di nuovo, a brillare per coerenza, c’è lo stile dei vini uguali a sé stessi di Biondi Santi, cantina che ha subìto drastici cambiamenti, senza però mai rinnegare la sua storia e la propria cifra.

