Brunello, Nobile e Chianti Classico in asta per “Every child is my child” di Anna Foglietta

Sotto il martelletto, i vini di tante cantine, da Biondi Santi a Conti Costanti, da Canalicchio di Sopra a Fuligni per Montalcino, da Boscarelli per Montepulciano, a Fontodi per il Chianti Classico, per citarne solo alcune, ma che, in comune, hanno il fatto di aver scritto la storia dei loro territori ed aver portato al successo nei mercato del mondo i grandi rossi di Toscana; ad assegnarli al miglior offerente tra i numerosi benefattori presenti, Pasquale Petrolo, in arte Lillo, tra i più amati attori italiani nei panni di “battitore” d’eccezione con la sua coinvolgente ironia; e, il tutto, accompagnato dalla voce inconfondibile di Malika Ayane, tra le più famose cantanti del panorama musicale italiano e non solo. Ecco i protagonisti dell’asta di beneficienza che ha visto Brunello, Nobile e Chianti Classico unire le forze per raccogliere fondi per “Every child is my child”, l’associazione per i bambini meno fortunati, fondata dalla celebre attrice Anna Foglietta, battuta, nei giorni scorsi, a Villa Costanti, la rinascimentale dimora dei Conti Costanti, tra le più antiche famiglie nobiliari del Brunello di Montalcino.

Così come Malika Ayane - sul palco di uno straordinario concerto nell’ultima edizione del “Jazz & Wine in Montalcino” 2025 firmato Banfi - anche Anna Foglietta può dirsi ormai una habitué nel territorio dí Montalcino, e, anche per questo, “le ho proposto di fare qualcosa insieme a noi a Montalcino - ha detto, alla MontalcinoNews, Andrea Costanti, alla guida dell’azienda di famiglia - in estate è stata qui in azienda e abbiamo organizzato l’iniziativa. Un gruppo di amici e di produttori si sono offerti di mettere delle bottiglie all’asta, dimostrandosi tutti molto generosi nelle donazioni. Malika Ayane ci ha regalato un momento indimenticabile: si è esibita in un concerto intimo. In un vero e proprio spettacolo divertentissimo, Pasquale Petrolo, in arte Lillo, che la sostiene sempre nelle sue iniziative, ha condotto l’asta insieme ad Anna Foglietta, che ci ha detto che potremmo riproporre questa iniziativa anche in futuro”.

