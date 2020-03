Bruno Giacosa, Docg Barolo Falletto Vigna le Rocche Riserva 2011

Appartiene alla storica cantina di Bruno Giacosa la tenuta Falletto di Serralunga, che sta all’inizio del crinale costituito dal borgo di Castiglione Falletto a formare la sottozona “Rocche di Castiglione Falletto” che lambisce Monforte d’Alba. Riconosciuto come uno dei migliori Cru di Barolo (già segnalato da Renato Ratti tra le 10 zone di prima categoria nella sua Carta del Barolo), difficile che deluda, specie nell’interpretazione di Giacosa. La Riserva 2011 propone aromi di frutti di bosco in confettura, agrumi, spezie e petali di rosa. Il sorso è pieno ma leggiadro, con tannini appuntiti ad emergere da uno sviluppo sapido e succoso. Finale in crescendo che sa di liquirizia.

Copyright © 2000/2020