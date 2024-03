Bruno Giacosa, Spumante Extra Brut 2019

Il nome di Bruno Giacosa sta a buon diritto tra quelli da annoverare tra le leggende del panorama enoico nazionale, anzi, ormai, tra quelle dell’intero mondo del vino. Entrato in azienda all’età di 15 anni, terza generazione della sua famiglia impegnata nel vino, ha incarnato un’instancabile ricerca della perfezione e il suo palato impareggiabile accanto alla sua profonda conoscenza dei vigneti delle Langhe, lo hanno proiettato alla ribalta, lanciando il Piemonte tra gli areali vinicoli leader nel mondo. La sua eredità oggi è portata avanti con il medesimo rigore dalla figlia Bruna, che continua nel solco della filosofia produttiva di suo padre. Ritroviamo nello Spumante Metodo Tradizionale di Bruno Giacosa, l’antica sapienza del mestiere del “négociant” non estranea alla storia produttiva della cantina con sede a Neive. Si tratta infatti di un vino ottenuto da sole uve Pinot Nero allevate da selezionati fornitori a Casteggio, nel cuore dell’Oltrepò Pavese, là dove la varietà borgognona sa esprimersi brillantemente. Vinificato in acciaio, senza svolgimento della malolattica, è maturato sui suoi lieviti per 58 mesi. La versione 2019 profuma di biscotti al burro, agrumi, albicocca, cenni gessosi e rinfrescanti tocchi erbacei e di cedro. In bocca il sorso è sapido e avvolgente, dalla carbonica tonica ma non aggressiva, terminando in un finale lungo e fragrante, dai toni ancora agrumati.

