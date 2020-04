Bruno Vespa: ristorazione in ginocchio, momento drammatico anche per il vino

“La ristorazione è in ginocchio, e questa è la mia preoccupazione maggiore. Parliamo di un sistema sviluppatissimo ma con tanti elementi di fragilità, c’è bisogno di misure di sostegno importanti, non bastano i 600 o gli 800 euro, ci sono tasse da pagare, dipendenti da salvaguardare. Per il vino la situazione è drammatica, il mercato interno è in sofferenza e si aggrappa alla Gdo, ma con il lockdown all’estero anche le spedizioni vanno in crisi”.

