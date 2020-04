Bruno Vespa: spostare la riapertura dei ristoranti all’1 giugno non aggiunge nulla alla sicurezza

La ristorazione dovrà aspettare fino all’1 giugno per ripartire: un ennesimo rinvio che sposta ancora più in là nel tempo la ripresa di un comparto in ginocchio, che dovrà fare i conti con il crollo del turismo e con le restrizioni imposte dalla cautela di una situazione tutt’altro che sotto controllo. Ne abbiamo parlato con Bruno Vespa, giornalista di spicco del panorama televisivo italiano, e da tanti anni vignaiolo in Puglia: “i ristoratori erano già pronti, decisione rovinosa e che non aggiunge nulla, ulteriore botta per il turismo”.

Copyright © 2000/2020