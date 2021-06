Brunori, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Gemme 2020

7 gli ettari a vigneto per una produzione di 50.000 bottiglie per la cantina della famiglia Brunori, nata nel 1956 e che si trova a Jesi. Stile essenziale e convincente per le etichette di casa con vinificazioni in acciaio ed affinamenti in cemento, che esaltano le caratteristiche più intime del Verdicchio. Ecco allora il Verdicchio Classico Le Gemme 2020, semplice quanto ben fatto, a presentarsi nella sua solida espressione varietale, che mette in fila aromi di fiori di tiglio, anice e mandorla, con qualche tocco gessoso a rifinitura. In bocca, lo sviluppo è dinamico e continuo, con fragranza e sapidità protagoniste per un sorso agile e scattante e per un vino tutto da bere.

