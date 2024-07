Brunori, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Gemme 2023

Fondata nel 1956 da Mario Brunori, affiancato da subito dal figlio Giorgio ed oggi gestita dai nipoti Carlo e Cristina, è una piccola realtà produttiva di 7 ettari a vigneto, posti nel comprensorio di San Paoli di Jesi, per una produzione di 50.000 bottiglie, che ci ricorda le radici artigianali delle Marche enoiche. Lo stile dei vini è essenziale e convincete, con vinificazioni in acciaio ed affinamenti in cemento, che esaltano la solida confidenza del Verdicchio con il tempo che passa. Il Verdicchio Classico Le Gemme 2023, mette in fila aromi di fiori di tiglio, anice e mandorla. In bocca il sorso è sapido e succoso, lo sviluppo è dinamico e il finale ben profilato.

(fp)

