Bucci, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Bucci 2019

I Verdicchio di Ampelio Bucci, probabilmente la cantina di riferimento della denominazione bianchista marchigiana, oggi 31 ettari a vigneto biologico per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie, sono senza dubbio una certezza per qualità e carattere in qualunque delle loro declinazioni. Il Classico Superiore Bucci 2019, oggetto del nostro assaggio, mostra finezza e complessità. I profumi, dove spicca una componente floreale che incrocia cenni tropicali di ananas maturo, si sposano con una grande freschezza che richiama la clorofilla. L’impatto in bocca, invece, è segnato da profondità e bella sapidità. Da annoverare obbligatoriamente nel ristretto club dei grandissimi bianchi italiani.

