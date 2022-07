Bucci, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2018

Il Villa Bucci Riserva 2018, forse una delle sue migliori versioni, possiede naso articolato che sa di erbe aromatiche, anice e camomilla. In bocca, il sorso è solido eppure agile e dalla continua e incisiva sapidità. I Verdicchio di Ampelio Bucci, probabilmente la cantina di riferimento della denominazione bianchista marchigiana, hanno decisamente contribuito al rilancio di un intero territorio, mettendo in mostra, pionieristicamente, le doti del vitigno marchigiano per eccellenza. L’azienda, 31 ettari a vigneto biologico per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie, è senza dubbio una certezza per qualità e carattere in qualunque delle tipologie prodotte.

