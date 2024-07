Bucci, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2021

Il Villa Bucci Riserva 2021, profuma di albicocca, nespola, pera, con tocchi di menta, anice, bergamotto e cenni iodati a completarne il quadro aromatico. In bocca il sorso è fresco e fruttato, con bella nota salina ad esaltare un finale lungo e vitale. I Verdicchio della cantina di Ostra Vetere - passata sotto l’egidia della famiglia Veronesi - hanno decisamente contribuito al rilancio di un intero territorio, mettendo in mostra, pionieristicamente, le caratteristiche più significative del vitigno marchigiano per eccellenza, prima fra tutte la sua capacità d’invecchiamento. L’azienda conta 31,5 ettari a vigneto biologico per una produzione complessiva di 160.000 bottiglie.

