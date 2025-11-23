La “ponca”, i vini bianchi di grande longevità, i vini “Orange” di Oslavia: le anime del Collio

Il racconto (da “Collio Evolution” 2025) di un grande territorio del vino del Friuli Venezia Giulia, al confine tra Italia e Slovenia, e tra passato e futuro. Nelle immagini, e nelle parole di Andrea Pittana (La Ponca), Ornella Venica (Venica & Venica), Jannis Paraschos (Paraschos), Nicola Primosic (Primosic) e dei vertici del Consorzio Vini Collio, Lavinia Zamaro e Luca Raccaro (e con l’escursione gastronomica di Denis Riggi dell’Osteria Agli Antenati).

