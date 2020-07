Ca' del Bosco, Docg Franciacorta Dosage Zéro Noir Vintage Collection Riserva 2010

Il Vintage Collection Dosage Zéro Noir nasce da sole uve Pinot Nero e l’elevage in botte di legno ha una durata di soli 5 mesi per preservare al massimo la sua fragranza varietale. Ma per raggiungere la sua massima espressione qualitativa, gli servono 100 mesi di ulteriore affinamento sui lieviti. Questo “blanc de noir” raccoglie non solo tutta l’esperienza produttiva ed innovativa della Maison di Erbusco (celebre per il suo Franciacorta simbolo, Annamaria Clementi), ma riesce anche a convogliarla nel bicchiere, con risultati qualitativi di altissimo livello. La versione 2010 ha naso sfaccettato e freschissimo, ad introdurre una bocca profonda, continua e assai bilanciata. Il finale è sapido, profondo e reattivo.

Copyright © 2000/2020