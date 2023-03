Ca’ La Bionda, Docg Amarone della Valpolicella Classico Ravazzòl 2016

L’Amarone Classico Ravazzòl 2016 fermentato in parte in acciaio e in parte in legno, affina per 42 mesi in botti da 30 ettolitri. I suoi profumi sono caratterizzati da cenni di frutti rossi sotto spirito, erbe di campo e leggeri tocchi affumicati con rimandi al tabacco e alla liquirizia. In bocca, il sorso è pieno e grintoso, dalla tensione sempre in primo piano, fino ad un finale largo e appagante. L’Azienda Agricola Ca’ La Bionda è situata nel comune di Marano, nel cuore della Valpolicella. 29 gli ettari a vigneto, coltivati a biologico e allevati con le classiche varietà della zona, per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie. A condurre questa realtà familiare ci sono Alessandro e Nicola Castellani che hanno improntato il loro lavoro guardando alla tradizione, attraverso la produzione di otto etichette: Valpolicella Classico, Valpolicella Superiore Casalvegri, Valpolicella Ripasso Malavoglia, Amarone Classico, Amarone Ravazzòl, Recioto Le Tordare, Valpolicella Superiore Decennale Casalvegri, Amarone Riserva Ravazzòl, un Corvina in purezza ed il Bianco del Casal, da uve Garganega e Trebbiano.

(fp)

