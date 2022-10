Ca' Marcanda Doc Bolgheri Rosso Magari 2018

Il Magari 2018 profuma di intense folate di frutta matura, dalla ciliegia al mirtillo, fino a sfumature di ribes e cenni erbacei e speziati. La bocca, dalla dimensione solare, tipicamente mediterranea che non rinuncia al suo abbraccio alcolico, è carnosa e non lascia mai sguarniti tannini carezzevoli. Il finale è lungo, di sapore e sostanza, mai crespo, ma netto e durevole. Angelo Gaja non ha bisogno di presentazioni. Mattatore assoluto del vino italiano a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, è maestro per tanti, quasi per tutti, nella sua terra d’origine, il Piemonte, per poi toccare il cuore dell’Italia enoica, per esempio con la recente (2017) “joint-venture” etnea Idda accanto a Graci. Ma non è stato questo l’unico “sconfinamento” fuori dalle Langhe. A Montalcino è arrivato nel 1994, con l’azienda Pieve Santa Restituita e poco dopo, nel 1996, è sbarcato proprio a Bolgheri, creando Ca’ Marcanda. Cantina (progettata dall’architetto Giovanni Bo) e vigneti puntellati da olivi, nei pressi di Castagneto Carducci, che conta su 120 ettari vitati per 450.000 bottiglie di produzione.

(fp)

