Ca' Rugate, Doc Soave Classico Monte Alto 2019

Costruito a partire da una vinificazione in barrique e botte grande, dove poi resta a maturare per 6 mesi, il Soave Monte Alto 2019 incrocia nei suoi aromi note floreali e fruttate con tocchi affumicati. In bocca, il sorso è denso e intenso, dal finale largo che propone bei cenni di mandorla leggermente tostata. Ca’ Rugate, con sede a Montecchia di Crosara, è solida realtà produttiva che poggia su 90 ettari a vigneto per 700.000 bottiglie di produzione, firmando etichette generalmente intriganti, sia che si parli di vini rossi che di vini bianchi. A guidarla, dal 1966, la famiglia Tessari, che proprio in quell’anno uscì con i suoi primi imbottigliamenti.

