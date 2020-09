Ca’ Rugate, Doc Soave Classico San Michele 2019

Ha davvero bisogno di pochissime presentazioni, questa splendida realtà vitivinicola con sede a Montecchia di Crosara, 72 ettari a vigneto per 650.000 bottiglie di produzione. Anzi, diciamo pure che si tratta ormai di un riferimento nel panorama del Veneto enoico, capace di standard qualitativi assoluti tanto nei vini rossi quanto nei bianchi. Difficile non rimanere entusiasti dei Soave firmati Ca’ Rugate e il San Michele 2019, ci pare una confortante conferma, benché occupi la posizione più bassa della piramide qualitativa aziendale. I suoi profumi sono fragranti e ariosi e incrociano frutto e fiore. In bocca, il sorso è sapido, continuo e piacevolmente incisivo.

