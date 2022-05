Cacciani - Frascati (RM)

Cento anni di storia per il ristorante Cacciani a Frascati. Era il 1922, infatti, quando nonno Leopoldo stappava la prima bottiglia per inaugurare il suo ristorante. Quel vino proveniva dalle vigne impiantate dal padre Tommaso e ancora oggi è una produzione riservata ad amici e clienti, con diecimila bottiglie annue “Tenuta Cacciani” (vino bio Frascati bianco e Rosso Cabernet Sauvignon-Merlot) prodotte dalla cantina De Sanctis. Il ristorante è guidato dalla terza generazione della famiglia, i fratelli Caterina (specializzata nella produzione di dolci, su tutti la zuppa inglese che rispetta ancora la ricetta del nonno), Leopoldo e Paolo, supervisori in cucina dove si distingue una brigata di giovani chef locali. Nel menu, spiccano classici della cucina romanesca, come il crostino alla provatura, la cacio e pepe e il pollo alla romana 'alleggerito' dalla cottura a bassa temperatura. Con il valore aggiunto di gustare i piatti dalla terrazza con vista mozzafiato sui Castelli Romani.

(Cristina Latessa)

