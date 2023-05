Cafaggio, Docg Chianti Classico 2020

Il Chianti Classico 2020 di Cafaggio, maturato per un anno in legno grande, dimostra che l’azienda, oggi a conduzione trentina, sta finalmente maturando la propria esperienza tra le colline chiantigiane. I suoi profumi sono fragranti e ruotano attorno ad un raffinato incrocio tra piccoli frutti rossi, spezie e rimandi al sottobosco. Anche in bocca, il vino è ben profilato, scorrevole gustoso e dal finale in crescendo. Fu la famiglia Farkas ad avviare, negli anni ‘70 del secolo scorso, questa realtà tra le cantine di riferimento del suo areale, ovvero la “Conca d’Oro” dell’attuale Uga di Panzano in Chianti. Cafaggio dispone di 30 ettari a vigneto ed oggi è gestita da ISA Spa (Istituto Atesino di Sviluppo), holding di partecipazioni con sede a Trento, che l’ha rilevata nel 2016. La gestione tecnica è affidata ad una coppia di tecnici di tutto rispetto: Ruggero Mazzilli, che cura la parte agronomica, valorizzando le caratteristiche peculiari dei suoli di Panzano in Chianti, e l’enologo di grande esperienza Attilio Pagli, noto, tra le altre cose, per la sua particolare sensibilità verso il Sangiovese.

(fp)

