Cafaggio, Docg Chianti Classico 2021

Cafaggio si trova nell’attuale Uga di Panzano in Chianti e dispone di 30 ettari a vigneto, da cui produce 200.000 bottiglie l’anno. Oggi è gestita da ISA Spa (Istituto Atesino di Sviluppo), holding di partecipazioni con sede a Trento, che l’ha rilevata nel 2016. Il Chianti Classico 2021, maturato per un anno in legno grande, dimostra che l’azienda sta finalmente maturando la propria esperienza tra le colline della cosiddetta “Conca d’Oro”. I suoi profumi sono ben profilati e ruotano attorno ad un riuscito incrocio tra piccoli frutti rossi maturi, spezie e rimandi al sottobosco e alle spezie. Anche in bocca il vino è convincente, scorrevole, fragrante e gustoso, possiede sviluppo continuo e finale in crescendo.

