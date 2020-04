Cafaggio, Docg Chianti Classico Riserva 2016

Cafaggio è stata, a metà degli anni Ottanta, un punto di riferimento grazie alla famiglia Farkas, che portò la cantina al top della sottozona di Panzano. Dal 2005 al 2015 Villa Cafaggio è stata controllata dal Gruppo La-Vis, e dal 2016 è nella disponibilità di ISA Spa (Istituto Atesino di Sviluppo), holding di partecipazioni con sede a Trento. Un processo di ridefinizione aziendale è in corso a Cafaggio, ma ci sono all’orizzonte dei buoni segnali. Il Chianti Classico Riserva 2016, non nasconde il suo stile moderno con rovere in primo piano e fruttato rigoglioso a segnare i suoi profumi. In bocca, il vino ha sviluppo gustativo serrato e ritorni fruttati di buona fragranza.

Copyright © 2000/2020