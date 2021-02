Il Caffè Dante Bistrot di Verona è il ristorante di proprietà della famiglia Tommasi nel pieno centro della città di Romeo e Giulietta, che incrocia la cucina tradizionale del territorio, valorizzata dallo chef veronese Mattia Meneghello maniacale nella scelta e nella ricerca delle materie prime locali, con un’attentissima selezione dei migliori vini della zona e non, culminata, per ben tre anni di fila, con il premio ad hoc “Grand Awards” della rivista statunitense “Wine Spectator”. Il menù comprende sia mare che terra, con le specialità di quest’ultima categoria a proporre, per fare alcuni esempi: battuta al coltello di agnello Brogna della Lessina; manzo marinato nel Valpolicella Tommasi; pasta e fagioli; tortello alle carote e paprika con ragù al coltello di coniglio nostrano e olive del Garda; il tiramisù del Dante.

I TOP 5 DEL "CAFFÈ DANTE BISTROT"

1. Tommaso Bussola, Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Alto 2013 - € 90,00

Trenta mesi in tonneau, svelano un vino opulento e morbido, voluttuoso e lungo

2. Bertani, Amarone della Valpolicella Classico Bertani 2000 - € 210,00

Probabilmente tra gli Amarone più longevi ed eleganti

3. Tommasi, Amarone della Valpolicella De Buris Riserva 2009 - € 295,00

Rosso potente, espressivo e importante, per certi aspetti paradigmatico

4. Tedeschi, Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 2011 - € 78,00

Un vino ormai classico e che ha valorizzato, tra i primi, i Cru della Valpolicella

5. Le Guaite di Noemi, Amarone della Valpolicella 2008 - € 90,00

Rosso di spessore, prodotto da una boutique winery tutta al femminile

