Caino - Montemerano (GR)

Da Caino è una delle eccellenze gastronomiche della Toscana e dell’intero Bel Paese. Sul ponte di comando, tutta una famiglia: ai fornelli, Valeria Piccini che esprime un elegante mix di tecnica, territorio e sostanza, dosato in piatti, capaci di restituire sempre un coro perfettamente rappresentato da ogni interprete: mare, terra, orti, stagioni, agricoltori e pescatori; il marito Maurizio Menichetti che si dedica ai vini (20.000 bottiglie in cantina) e non solo (è diventato vignaiolo in prima persona, mentre il suocero, Enzo, fa un olio extravergine strepitoso) e il figlio Andrea, degno erede di una coppia formidabile. Maurizio è figlio di Carisio detto “Caino” un cavatore di marmo (a cui è dedicato il vino prodotto oggi in poche migliaia di bottiglie) e di una cuoca di campagna, Angela che, nel 1971, aprì un’osteria intitolata al marito. È stata lei la prima maestra di Valeria, che conobbe Maurizio sui banchi di scuola. Da Caino è semplicemente una tavola indimenticabile, di quelle che ti restano nella memoria per sempre.

