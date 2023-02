Camigliano, Docg Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2018

Il Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2018 propone aromi di frutta rossa matura, tocchi di erba medica e sottobosco, con richiami balsamici a rifinitura. In bocca, il sorso è succoso e compatto, con la struttura tannica ad emergere fitta anche nel suo sviluppo, chiudendosi con un finale dai ritorni balsamici. Comincia nel 1965 ad ovest della Docg la produzione di vino della famiglia Gualtieri ed oggi Camigliano può contare su 92 ettari vitati in regime biologico, suddivisi nelle parcelle di Poggiaccio, Poderuccio, Magia e Poggiarello. In cantina c’è stato un ritorno al cemento e a legni più grandi per l’affinamento, con la produzione ad attestarsi intorno alle 350.000 bottiglie.

