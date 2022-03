Campo al Mare, Toscana Igt Petit Verdot Gallico 2019

Campo al Mare è la dependance bolgherese di Ambrogio e Giovanni Folonari e conta su 25 ettari a vigneto nei pressi di Castagneto Carducci, da cui si ricavano, evidentemente, i vini a denominazione dell’areale, ma non solo. Il Petit Verdot in purezza Gallico 2019, alla sua annata d’esordio, è per l’appunto una di queste “digressioni”. Affinato per un anno e mezzo in tonneau, profuma di frutti rossi maturi, spezie, balsami ed erbe aromatiche, ad anticipare una progressione gustativa succosa e dai tannini fitti e ben modulati, fino ad un finale persistente e dai ritorni speziati. Ambrogio e Giovanni Folonari sono gli eredi di una dinastia e di una storia e che attraversa gran parte di quella del vino italiano, segnandone i progressivi successi interni e internazionali. Il loro sbarco in Toscana, arriva quando, nei primi anni Sessanta, Nino Folonari acquista due aziende chiantigiane, situate nel Comune di Greve in Chianti. Nel 2000 Ambrogio e Giovanni Folonari, rispettivamente figlio e nipote di Nino, fondano l’azienda Ambrogio e Giovanni Folonari continuando ad interpretare lo stile imprenditoriale della famiglia. Oggi l'azienda conta su 200 ettari di vigneto per una produzione media di 1.400.000 bottiglie, ottenute in molte delle zone e delle denominazioni più importanti della Toscana: Chianti Classico (Tenuta del Cabreo, Tenuta di Nozzole), Montalcino (La Fuga), Maremma (Vigne a Porrona).

