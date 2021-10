Campo alla Sughera, Doc Bolgheri Rosso Adeo 2019

Solida realtà bolgherese di proprietà del gruppo Knauf, Campo alla Sughera nasce nel 1998 e conta su 16,50 ettari di vigneto, impiantato con varietà quali Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, oltre a Vermentino, Sauvignon Blanc e Chardonnay per i bianchi, producendo 110.000 bottiglie. L’Adeo 2019, da uve Cabernet Sauvignon e Merlot affinato per un anno in barrique, propone un profilo aromatico ben profilato e piuttosto classico per i vini della zona. Intensità fruttata con sfumature tostate e speziate, trama vegetal-balsamica con accenni di lavanda, palato denso ma dinamico, con fine bocca a ricordare cacao e toni mentolati con tocchi piccanti.

