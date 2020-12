Campo alle Comete, Doc Bolgheri Superiore 2017

Affinato per 18 mesi in tonneau, il Bolgheri Superiore 2017 ha naso contraddistinto da un fruttato denso e fitto, con note speziate e balsamiche a rifinitura. In bocca, la consistenza materica è ben presenta e si sviluppa con articolazione serrata, intensa ed avvolgente. Campo alle Comete, 21 ettari a vigneto, allevati a biologico, per una produzione di 120.000 bottiglie, è l’azienda toscana del gruppo Feudi di San Gregorio (presente in Basilicata, in Puglia, in Friuli, sull’Etna, nel Cilento e, evidentemente, in Irpinia). La cifra stilistica è espressa da un’esecuzione ineccepibile ed interpreta bene l’areale con vini dai tratti mediterranei e sobriamente moderni.

