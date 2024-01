Canalicchio di Sopra, Docg Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019

Puntare sul progetto aziendale intorno ai propri Cru si profila come un bel successo per la cantina Canalicchio di Sopra. Già i segnali c’erano tutti nella prima uscita del Vigna Montosoli (annata 2018). E la conferma, verrebbe da dire, arriva puntuale con la versione 2019. I suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi, alla rosa appena appassita, alla terra e a cenni affumicati di sottofondo. In bocca il vino possiede energia, articolazione e dolcezza, sviluppandosi succoso e contrastato, fino ad un finale intenso dal timbro sapido accentuato. Canalicchio di Sopra conta su 19 ettari a vigneto nel versante nord della denominazione, per una produzione di 80.000 bottiglie.

(fp)

