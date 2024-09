Cantina della Volta, Spumante Bianco Brut Christian Bellei 2016

La passione per lo Champagne Christian Bellei l’ha condivisa da sempre con il padre Giuseppe. Visite nella zona vinicola francese e studio dei terreni dell’azienda di famiglia, fondata nel 1920, fanno comprendere loro che c’era la possibilità di impiantare vitigni come Pinot Nero e Chardonnay, con barbatelle acquistate in territorio transalpino. Studi, prove sul campo e attese dovute sono il training necessario per affinare la tecnica e ottenere risultati più che incoraggianti. La Cantina della Volta nasce nel 2010 con i soci attuali, ed il nome deriva dal fatto che, proprio nel luogo in cui si trova, le barche da diporto dovevano girare per tornare verso la città di Modena. La produzione è basata solo su vini spumanti ottenuti da metodo classico o vini rifermentati in bottiglia. I vitigni internazionali sono impiegati per la linea denominata “Il Mattaglio”, gli altri spumanti sono invece ottenuti da Lambrusco di Sorbara. Il Millesimato Bianco Brut 2016 si ottiene dopo la fermentazione e la vinificazione in acciaio, quindi imbottigliato dopo 6 mesi con aggiunta di lieviti selezionati per la presa di spuma, e soggiorno di 38 mesi in cantina, prima di effettuare le operazioni di sboccatura e l’aggiunta della liquer d’expedition. Colore che alterna cenni dorati ad una base tendente al verde, bel naso di lamponi, viole e cenni agrumati, bocca dove l’attacco morbido fa apprezzare la bella freschezza.

(Leonardo Romanelli)

