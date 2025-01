Cantina di Cembra, Doc Trento Dosaggio Zero Oro Rosso Riserva 2019

Oro Rosso è un spumante Trentodoc che fin dal nome omaggia il territorio da cui nasce, quello della Val di Cembra dove, come riporta la Cantina di Montagna “l’oro rosso dei valligiani è il terreno di natura porfirica che regala ai vini sapidità, mineralità e persistenza”. Non solo. L’oro rosso è anche alla base della costruzione dei 700 chilometri di muretti a secco che disegnano e sostengono i vigneti eroici che, in quest’area arrivano a sfiorare il cielo, a 900 metri sopra il livello del mare.

E Cembra Cantina di Montagna, cooperativa fondata nel 1952, punta a valorizzare la Val di Cembra, inteso come un’unica grande area vocata, attraverso i sui quattro vitigni ambasciatori (il Müller Thurgau, varietà storica della valle, lo Chardonnay, il Riesling e il Pinot Nero) che danno vita a vini in purezza a cui, recentemente, si è aggiunto Zymbra, come cuvée dei bianchi. Più in dettaglio, Oro Rosso Riserva è un dosaggio zero millesimato, frutto delle uve Chardonnay coltivate a 600 ai 750 metri di altezza e affinato per almeno 48 mesi in bottiglia. Di color giallo paglierino e dal perlage fitto, fine e persistente, il Trentodoc sprigiona al naso note di frutta gialla matura, seguite da sentori di pasticceria, miele e orzo. Al palato è fresco, con piacevoli note minerali e una lunga persistenza aromatica. Ideale per i brindisi nelle occasioni speciali, si abbina a piatti a base di pesce e a crudi di mare.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2025