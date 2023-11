Cantina di Monteforte, Doc Soave Classico Foscarino Clivus 2021

Il Soave Classico Foscarino della linea Clivus è uno dei fiori all’occhiello della produzione della Cantina di Monforte. La versione 2021, affinata per un anno in barrique, propone profumi fragranti che alternano note di fiori di sambuco e biancospino a cenni di frutta bianca matura con tocchi speziati. In bocca, il sorso è immediatamente sapido e dallo sviluppo continuo, chiudendosi con un finale su toni di mandorla fresca. 600 soci, 1.200 ettari a vigneto per 4.000.000 di bottiglie di produzione annua. A leggere i numeri della Cantina Sociale di Monteforte d’Alpone, fondata nel 1952, si capisce subito il suo peso sull’areale. Solo una minima parte del volume della materia prima e del vino è destinato all’imbottigliamento, quella che proviene dalle uve coltivate nelle zone migliori del Soave e della Valpolicella e allevate dai soci più affidabili, già protagonisti, nel decennio 1990-2000, dei progetti “Castellaro” e “Foscarino” per lo sviluppo della qualità della viticoltura in quelle che sarebbero diventate alcune delle Unità Geografiche Aggiuntive più significative della denominazione del Soave.

