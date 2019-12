Cantina d'Isera, Doc Trentino Superiore Marzemino d'Isera Corè 2015

Nel 1907, quando il Trentino ancora sottostava all’Impero Asburgico, si costituiva ad Isera l’omonima Cantina Sociale. Nata per volontà dei viticoltori della zona, la Cantina d’Isera raccoglieva già allora le uve pregiate delle colline basaltiche di Isera, prime fra tutte quelle di Marzemino. Oggi oltre 150 soci continuano quel lavoro su una superficie di 200 ettari a vigneto, sotto l’”ala protettrice” di Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino è una cooperativa costituita da 10 cantine sociali con più di 4.500 associati: Cantina Sociale Roveré della Luna e Cantina Sociale di Trento in Valle dell’Adige; Cantina Rotaliana di Mezzolombardo nella Piana Rotaliana; Cantina Toblino nella Valle dei Laghi; Agraria Riva del Garda nell'Alto Garda; e infine Cantina di Aldeno, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Vivallis e Cantina Sociale Viticoltori in Avio, tutte in Vallagarina insieme a Cantina d'Isera, appunto, con la recentissima ri-acquisizione di La-Vis). Il Marzemino è vitigno della Vallagarina per eccellenza, reso famoso dal “Don Giovanni” di Mozart. Alla corte imperiale di Vienna, infatti, era considerato tra i vini più pregiati. Dopo un periodo che lo ha visto cadere nell’oblio, oggi è tornato alla ribalta con merito. Il Marzemino Corè 2015 ha naso ricco e intenso, con note di frutta matura e cenni floreali che rimandano alla viola e spezie a rifinitura. In bocca è vivace, morbido e fruttato.

