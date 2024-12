Cantina d’Isera, Doc Trento Dosaggio Zero 907 2020

Ottenuto da sole uve Chardonnay, il Dosaggio Zero 907 2020 fermenta sia in acciaio che in legno, restando sui suoi lieviti per almeno 40 mesi. I suoi profumi rimandano agli agrumi, al marzapane e alle spezie, mentre in bocca il sorso è sapido, cremoso e persistente, dalla carbonica ben dosata e dal finale fragrante, caratterizzato da una delicata nota di anice a congedo. Nel 1907, quando il Trentino faceva parte dell’Impero Asburgico, si costituiva ad Isera l’omonima Cantina Sociale, e proprio a questo anno la cooperativa ha dedicato la sua linea di spumanti. Nata per volontà dei piccoli viticoltori della zona per dare solidità al proprio lavoro, la Cantina d’Isera raccoglieva già allora le uve pregiate delle colline basaltiche di Isera. Oggi 150 soci continuano quel lavoro su una superficie di oltre 200 ettari a vigneto, sotto l’”ala protettrice” di Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino), il consorzio di cooperative che oggi mette insieme 5.250 viticoltori associati e altre 10 cantine: Cantina Sociale Roveré della Luna (Valle dell’Adige al confine col Sud Tirolo), Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (Piana Rotaliana), Cantina di La-Vis e Valle di Cembra (Valle dell’Adige e Val di Cembra), Cantina Toblino (Valle dei Laghi), Cantina Sociale di Trento e Cantina Aldeno (Valle dell’Adige), Cantina Vivallis (Vallagarina), Agraria Riva del Garda (Alto Garda), Cantina Sociale Viticoltori in Avio (Bassa Vallagarina).

(fp)

