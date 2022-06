Cantina Horus, Doc Vittoria Frappato Sole e Terra 2020

La cantina Horus è la sintesi di un’esperienza imprenditoriale iniziata nel 1974 dalla famiglia Giudice. Sorge nel territorio ibleo tra Acate e Vittoria e si estende per oltre 100 ettari dove ne vengono coltivati a vigneto in biologico una trentina. Il focus varietale è dedicato soprattutto ai vitigni locali quali Nero D’Avola, Frappato, Grillo, Insolia e Moscato, con mirati “sconfinamenti” internazionali come nel caso del Syrah, che tratteggiano un’impostazione aziendale in prevalenza espressa da vini in qualche modo legati alla tradizione enologica siciliana. Tra questi non manca anche una buona interpretazione della Doc Vittoria, che specie in tempi recenti ha dimostrato una crescita non priva di interesse. Molto piacevole il Frappato Sole e Terra 2020, affinato in acciaio e capace di mettere in evidenza un profilo aromatico di lamponi maturi, ciliegie, melograno, rosa e tocchi di pepe a rifinitura. Invitante il sorso dai tannini sottili e dal frutto polposo, che si muove agile e ben profilato, grazie ad una buona sapidità che ne accentua la timbrica vivace e il finale succoso e dai ritorni fruttati.

