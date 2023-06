Cantina LaSelva, Docg Morellino di Scansano Colli dell’Uccellina Riserva 2020

Un sorso lungo lungo e saporito di ciliegia e spezie dolci perfettamente bilanciate, sensazioni sapide e pepate che danno consistenza vivace al vino, mentre il naso si riempie dei profumi di potpourri, vaniglia, piccoli frutti rossi e un ricordo ematico: molto piacevole il Colli dell’Uccellina 2020 di cantina LaSelva. Vino che nasce proprio dalla vigna di poco più di 6 ettari sulle colline nel parco dell’Uccellina, oasi verde che si estende lungo la costa compresa fra Principina al Mare e Talamone. Merlot e Sangiovese vengono vinificati separatamente in acciaio per poi passare, in tempi diversi, a maturare in legno - barriques per il primo, tonneaux per il secondo: solo alla fine si uniscono per formare questa riserva di Morellino di Scansano. La vigna, come il resto della proprietà, è certificata biologica secondo la filosofia di Naturland, associazione che lo stesso proprietario di LaSelva ha contribuito a fondare. Fra i pionieri dell’agricoltura bio in Europa, Karl Egger si traferì nel 1980 da Monaco di Baviera in Maremma (fra Fonteblanda e Albinia), iniziando dalla gestione di 7 ettari di vigna fino ad arrivare agli attuali 30 (coltivati a Vermentino, Alicante, Ciliegiolo, Sangiovese, Malvasia Nera, Pugnitello, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot), distribuiti su 800 ettari di superficie totale, su cui ha sviluppato anche colture di frutta e verdura, che trasforma in ottime conserve.

(ns)

