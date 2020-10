Cantina Produttori Cormòns, Doc Collio Pinot Bianco 2019

150 viticoltori formano questa solida cantina sociale friulana nata alla fine degli anni '70. Sono oltre 400 gli ettari a vigneto (2.250.000 le bottiglie prodotte all’anno) appartenenti alla Cantina Produttori Cormòns, divisi tra le zone del Collio, dell’Isonzo e dei Colli Orientali del Friuli: fra le zone più belle per la produzione di vini del Friuli Venezia Giulia. Numero e qualità diffusa nell’ampio portafoglio etichette, fanno di questa cantina sociale una realtà non di poco conto nella Regione. Il Collio Pinot Bianco 2019 possiede profumi intensi e fragranti, con note di pepe, ananas e tocchi floreali. In bocca ha carattere morbido, dal sorso pieno e generoso che si congeda con una bella nota fruttata.

