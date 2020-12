Cantina Toblino, Doc Trento Brut Rosé Antares 2015

La Cantina Toblino, 700 ettari coltivati a biologico per una produzione di 400.000 bottiglie, è parte dell’articolato sistema di cooperative del gigante Cavit. Nel suo ricco portafoglio etichette, spazio, evidentemente, anche alle bollicine di montagna. Pinot Nero in purezza, quindi da definirsi un Blanc de Noir, il Brut Rosé Antares 2015, oggetto del nostro assaggio, sosta sui lieviti minimo per 40 mesi. Di colore rosa antico brillante con perlage persistente, incrocia nel suo bagaglio aromatico cenni di piccoli frutti rossi maturi e rosa, con nuance di crosta di pane e lievito a rifinitura. In bocca, il sorso è fragrante e leggiadro, intenso e dal finale ancora sul frutto.

