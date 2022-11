Cantina Tollo, Dop Montepulciano d'Abruzzo Cagiòlo Riserva 2017

Fiore all’occhiello della produzione di Cantina Tollo, Cagiòlo è un vino d'eccellenza che, fin dal suo esordio, nel 1992, ha riscosso consenso di pubblico e di critica. La cantina, che per i 30 anni del vino si prepara a mettere in commercio una special edition in tiratura limitata, ha festeggiato a Roma l'anniversario del Cagiòlo (da “casciòle” che in dialetto abruzzese indica la terra calcarea delle colline dove nasce), presso Spazio Niko Romito Bar e Cucina. Questo Montepulciano d'Abruzzo è un vino importante e corposo, frutto di una lunga lavorazione in cantina. Si inizia con una fase di fermentazione prolungata con macerazione delle bucce senza controllo della temperatura, a cui segue la conversione malolattica che contribuisce a renderlo più morbido. L’affinamento si prolunga per non meno di 24 mesi in botti di rovere di Slavonia da 25 ettolitri e termina con almeno altri 12 mesi di bottiglia. È un vino che colpisce per il perfetto equilibrio tra struttura e morbidezza. Nel calice presenta un colore rosso rubino profondo con sfumature violacee. Al naso si avvertono frutti rossi maturi con note di amarena e more che si accompagnano a fini sentori speziati di cacao, vaniglia, liquirizia e cannella. Al palato è di corpo pieno, di lunga persistenza, con tannini dolci e vellutati. Il Cagiòlo si abbina bene con piatti a base di funghi porcini e tartufo, carni rosse, selvaggina e formaggi vari stagionati.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2022