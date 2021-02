CantinAmena, Lazio Igp Malvasia Puntinata Divitia 2019

Nel 2004 i coniugi bresciani Valeriano e Maria Rosa Mingotti acquistano una ventina di ettari a Campoleone di Lanuvio, nella campagna romana, con l’idea di produrre e vendere uva. Nel 2012, i figli, Silvia, Enrico e Osvaldo decidono di compiere un passo più ambizioso e trasformano l’intuizione imprenditoriale dei genitori in Società Agricola Mingotti, una realtà vitivinicola strutturata realizzata per portare sul mercato non l’uva ma le proprie bottiglie. L’ Azienda è situata non lontano da Lanuvio, tra la campagna romana e l’Agro Pontino, in località Vigna Amena (da qui il nome CantinAmena) e conta su 18 ettari di vigneto, oggi totalmente coltivati a biologico, e che ospitano sia varietà locali che internazionali: dal Cesanese al Montepulciano, dal Merlot al Cabernet Sauvignon, dal Sangiovese al Petit Verdot, dalla Malvasia del Lazio al Trebbiano toscano, dal Syrah all’Incrocio Manzoni, dal Sauvignon al Petit Manseng. Il primo vino prodotto e commercializzato arriva nel 2011 e quindi stiamo parlando di una giovane azienda, tuttavia già dalle idee chiare. Almeno ad assaggiare La Malvasia Puntinata Divitia 2019. Affinata per 3 mesi in acciaio si presenta di un bel giallo brillante. Al naso, i profumi sono intensi con le note di frutta gialla e zagara in evidenza, accompagnate da cenni erbacei e tocchi speziati. In bocca, il sorso è sapido, denso e non privo di fragranza.

