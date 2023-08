Cantine Cattaneo - Sestri Levante (GE)

Cantine Cattaneo è una realtà saldamente radicata nella terra che la ospita: le colline poco fuori Sestri Levante. I coniugi Nadia Massucco e Enrico Bo hanno trasformato un antico cascinale in un ristorante dove si entra a contatto con un’autenticità rara, a partire da materie prime coltivate in loco (nell’orto dell’azienda agricola di proprietà) o reperite tra gli allevatori della valle e i pescatori della costa, coniugando, ad una stagionalità esaltata, sapienza artigianale e tecniche moderne con delicata sensibilità. La cucina dello chef Enrico ha solide basi tecniche e, talvolta, incontra influenze asiatiche, ma non perdendo mai di vista il legame con la Liguria. I piatti riflettono questa filosofia come nell’anguilla su brace d’ulivo, con brodo di erbe, o nel plin di prebugiun, ricotta di Cabanne, parmigiano, o nel raviolo, limone, olio evo, pinoli, mandorle, solo per fare alcuni esempi. Dalla cantina, la proposta è articolata tra vini di nicchia e quelli dei grandi nomi dell’enologia italiana.

