Cantine Garrone, Doc Valli Ossolane Nebbiolo Superiore Prünent 2020

Il Prünent Valli Ossolane Doc Nebbiolo Superiore è il fiore all’occhiello di Cantine Garrone, azienda storica della viticoltura ossolana. Il nome Prünent dato dall’azienda, giunta alla quarta generazione sotto la guida dei fratelli Matteo e Marco, nasce dall’omonima uva, antico clone di Nebbiolo presente in Val d’Ossola sin dal Milletrecento. “Un vitigno iconico della nostra Valle, di una viticoltura tornata vitale, anche grazie all’impegno della nostra famiglia, dopo le difficoltà degli anni Novanta” - ha osservato Matteo Garrone presentando a Roma la vendemmia 2020 del Prünent. La famiglia Garrone, tra l’altro, ha partecipato, in collaborazione con l’Università di Torino, al progetto di recupero del materiale genetico del Prünent, selezionando tre cloni di “Nebbiolo Ossolano” oggi riprodotti in vivaio. Il colore di questo vino è rosso granata. Al naso si sentono note floreali, di sottobosco alpino, la classica nota di arancia sanguinella tipica dei Nebbioli di montagna, e sensazioni minerali legate alla roccia granitica ossolana. Al palato è ricco di rimandi varietali e territoriali, il sorso è affusolato e snello scandito da tannino sottile e dinamica freschezza, è un vino dalla grande potenzialità evolutiva. Si abbina bene con carni rosse, formaggi stagionati e, per chi va in Val d’Ossola, è perfetto con il risotto alla Bettelmatt, straordinario formaggio vaccino d’alpeggio locale.

(Cristina Latessa)

